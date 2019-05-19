Domingo de tempo parcialmente nublado e máxima de 32°C em Aquidauana

Não há previsão de chuva para este domingo em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo parcialmente nublado a claro, com mínima de 18°C e máxima de 32°C, e umidade entre 40% e 80%.

De segunda até quinta-feira, os dias devem ser sol e temperaturas mais altas, com registro de máxima de 35°C. Nestes dias, o tempo varia entre sol, sol entre poucas nuvens e encoberto, com mínima de 20°C e máxima de 35°C com umidade mais baixa.