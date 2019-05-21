Confira as vagas de emprego desta teraça-feira hoje para Aquidauana e região

A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta terça-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.

Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):

*Consultor de vendas(ter experiência/ser dinâmico e comunicativo)

*Jardineiro(ter experiências na área e referência)

*Mecânico de caminhão(ter experiência na área);

*Técnico em segurança do trabalho(ter o curso e ter experiência em carteira);

Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):

*Campeiro(experiência em carteira/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento);

*Soldador(ter experiência na área/disponibilidade de morar em alojamento/solteiro/experiência com solda pesada),