Família comunica falecimenta da aquidauanense Amélia Tamashiro

Aquidauana
Faleceu no início da noite desta quarta-feira (22) a aquidauanense Amélia Tamashiro. A morte foi comunicada pela família e, em breve, será divulgado o local do velório para despedida.
Funcionária da AquidauanaPrev, Amélia estava fazendo um tratamento de saúde em Campo Grande, na companhia do único filho, que reside no Japão, mas veio a Mato Grosso do Sul para se dedicar a mãe.
O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana à Rua Cassemiro Brum nº 861 e o sepultamento está previsto para hoje, dia 23, ainda sem horário definido, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
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