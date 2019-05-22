Previsão do Inmet aponta para possibilidade de chuva hoje à noite em Aquidauana

A quarta-feira chega com previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa com tempo claro a parcialmente nublado, com névoa seca, passando para parcialmente nublado à tarde e com previsão de chuvas em áreas isoladas à noite.

A mínima será de 20°C e a máxima de 34°C, com umidade relativa do ar entre 30% e 75%. Para a quinta-feira, a previsão é de tempo em encoberto, sem chuva, devendo permanecer pelo menos até no domingo, quando o sol deve predominar. Neste dias, mínima deve ser de 11°C, com a máxima de 33°C.