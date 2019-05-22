Previsão do Inmet aponta para possibilidade de chuva hoje à noite em Aquidauana

Tempo
A quarta-feira chega com previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa com tempo claro a parcialmente nublado, com névoa seca, passando para parcialmente nublado à tarde e com previsão de chuvas em áreas isoladas à noite.
A mínima será de 20°C e a máxima de 34°C, com umidade relativa do ar entre 30% e 75%. Para a quinta-feira, a previsão é de tempo em encoberto, sem chuva, devendo permanecer pelo menos até no domingo, quando o sol deve predominar. Neste dias, mínima deve ser de 11°C, com a máxima de 33°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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