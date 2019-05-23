Casa do Trabalhador de Aquidauana volta a emitir carteiras de trabalho

A Casa do Trabalhador de Aquidauana, por meio de ações da Prefeitura Municipal, voltou a emitir a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Desde que a Delegacia do Trabalho fechou, as emissões vinham sendo realizadas em Campo Grande ou em Miranda.

Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.