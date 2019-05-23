Casa do Trabalhador de Aquidauana volta a emitir carteiras de trabalho

Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana, por meio de ações da Prefeitura Municipal, voltou a emitir a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Desde que a Delegacia do Trabalho fechou, as emissões vinham sendo realizadas em Campo Grande ou em Miranda.
Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS