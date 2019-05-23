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Cultura

Dia da Cultura Nerd será realizado neste fim de semana em Aquidauana

O evento será realizado nas áreas de convivência e algumas salas do IFMS

Thailla Torres

Publicado em 23/05/2019 às 17:56

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Neste sábado, 25/05, a partir das 8 horas da manhã, o Campus Aquidauana do IFMS irá receber estudantes da instituição e o público externo para um dos maiores eventos de cultura nerd da região. Este ano será a 5ª edição do Dia da Cultura Nerd promovido por este campus e a data já vem sendo esperada por amantes de jogos digitais e seguidores de atividades como o cosplay.

O evento será realizado nas áreas de convivência e algumas salas do IFMS - Campus Aquidauana. Haverá também uma praça de alimentação.

Ficou interessado na programação? Então confira um pouco mais sobre cada uma das atividades:

Batalha Campal
É uma simulação de batalha medieval muito divertida onde os participantes irão disputar a luta em um "ringue".

Campeonato de LOL
Um eSport ou Esporte Eletrônico da League of Legends, onde 2 equipes de 5 participantes lutam dentro de um mapa.

Oficinas e Campeonatos de Xadrez e de Magic the Gathering (Jogo de cartas mais popular do mundo em que há um duelo de dois magos)

Oficina de Poker
A oficina será ministrada por um professor de matemática do IFMS, em que ensinará o Poker na visão das probabilidades e nas chances do acontecimento.

Sala de RPG
Sob o comando de um mestre, haverá uma história com 6 pessoas, cada uma cria o seu personagem. É um jogo interpretativo.

Quiz Nerd
Jogo do tipo "Passa ou Repassa", onde os participantes respondem algumas perguntas e a temática será nerd.

Concursos de Cosplay e Cospobre
Nos dois concursos, os participantes devem se fantasiar de algum personagem da ficção e interpretar. No cosplay o objetivo é tentar ser o mais fiel possível ao personagem escolhido. Já no cospobre o objetivo principal é utilizar materiais recicláveis.

Sala de Bord Games
Com jogos de tabuleiros bem diferentes dos tradicionais, o espaço será para os participantes aprenderem e jogarem também.

Sala de Leitura e Descanso
Um espaço bem aconchegante com pufs e almofadas, estarão disponíveis muitos gibis, histórias em quadrinhos e literatura nerds.

A maioria da programação não necessita de inscrição prévia, mas para mais informações, acesse a página oficial do evento no Facebook - Dia da Cultura Nerd IFMS - Aquidauana.

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