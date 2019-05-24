Assembleia de fundação do “Instituto Aquida Art” será no dia 1° de junho

Aquidauana
Foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira o edital de convocação para a realização da Assembleia Geral de fundação da “Associação Instituto AquidaArte”, em Aquidauana.
A assembleia será realizada sala de reunião da secretaria paroquial da Igreja Matriz de Aquidauana, no dia 1° de junho, às 9h.
De acordo com a convocação, a ordem é deliberar a constituição
do Instituto; apreciação, discussão e aprovação do Estatuto Social, eleição de sua primeira diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal, além de posse da diretoria.
Entre as atividades do Instituto AquidaArte estão a promoção do empreendedorismo social entre homens, mulheres e jovens. Qualificação profissional e de geração de renda, atividades sociais, educativas e culturais em prol da transformação e conscientização para o protagonismo do ser humano e o fortalecimento da conscientização de seu papel na sociedade.
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