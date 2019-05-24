FTA dá continuidade às ações para elaboração do Plano Municipal de Turismo

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Fundação de Turismo de Aquidauana promoveu em sua sede, a primeira reunião para elaboração do Plano Municipal de Turismo. Empresários, professores da UFMS e pessoas interessadas participaram e auxiliaram no debate para levantar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a elaboração do plano.

A vice-prefeita Selma Suleiman foi quem representou o prefeito Odilon Ribeiro que participava de outro evento simultaneamente.

A reunião faz parte de um conjunto de ações elaboradas estrategicamente com este objetivo. A discussão é feita baseada em pontos relatados pela comunidade local que participou de audiência pública realizada na Câmara Municipal no dia 23 de abril deste ano.

Segundo o Diretor da FTA, Humberto Torres, a reunião foi produtiva e contribuiu positivamente para a elaboração do plano: "Tivemos hoje a participação de pessoas de diversos setores da sociedade, o que contribui grandemente para o desenvolvimento deste trabalho, e nos faz acreditar que vamos conseguir entregar o Plano Municipal de Turismo totalmente pronto no final deste ano ainda" afirmou.

As próximas reuniões acontecem nos dias 19 de junho, 18 de julho, 22 de agosto, 19 de setembro, 24 de outubro, 21 de novembro e 12 de dezembro. As reuniões acontecerão sempre às 09 horas, no Centro de Atendimento ao Turista, na Estação Ferroviária.