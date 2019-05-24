Inmet mantém alerta de vendaval e queda de temperatura em Aquidauana e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém para esta sexta-feira alerta de vendaval e declínio acentuado das temperaturas nas cidades de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e região. O dia deve ser parcialmente nublado, com chuvas isoladas. A mínima é de 7°C e a máxima de 22°C.

Ainda de acordo com o Inmet,o risco é de quedas de temperaturas de até 5°C, e ventos intensos (40-60 Km/h). Porém, é baixo risco de queda de galhos de árvores.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).