Inmet mantém alerta de vendaval e queda de temperatura em Aquidauana e região

Tempo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém para esta sexta-feira alerta de vendaval e declínio acentuado das temperaturas nas cidades de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e região. O dia deve ser parcialmente nublado, com chuvas isoladas. A mínima é de 7°C e a máxima de 22°C.
Ainda de acordo com o Inmet,o risco é de quedas de temperaturas de até 5°C, e ventos intensos (40-60 Km/h). Porém, é baixo risco de queda de galhos de árvores.
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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