Adolescente de bicicleta é atropelado por moto em Aquidauana

Um adolescente de 12 anos foi atropelado por uma moto, no início da tarde desta terça-feira (28), enquanto ia para a escola pela Rua Duque de Caxias, em Aquidauana. O motociclista prestou socorro e o adolescente foi encaminhado para o Pronto Socorro do município.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para atender a ocorrência de atropelamento. Testemunhas informaram que a vítima trafegava com a bicicleta na via e foi atropelado quando tentou atravessar a rua, sendo que o motociclista havia saído de um mercado localizado na esquina com a Rua Roberto Scaff.

O menino sofreu escoriações e o motociclista não sofreu ferimentos, conforme a equipe do Samu.

Com informações de Francis Leone.