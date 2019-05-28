Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta terça-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):
Assistente de controladoria(ser formado em Administração ou Contábeis/ter experiência na função de 1 a 2 anos);
Mecânico de caminhão (ter experiência na área);
Padeiro (ter experiência na área de confeitaria e padfaria),
Técnico em segurança do trabalho(ter o curso e tet experiência em carteira)
Vagas regionais (rural/outras cidades):
Campeiro (ter experiência registrado em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda /solteiro/ter disponibilidade de morar em alojamento/ter tralha completa/ter até 45 anos)
Mecânico de máquinas agrícolas(ter experiência em carteira/ter até 45 anos/solteiro)
Soldador (ter experiência na área/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento/experiência em solda pesada)
Tratorista(ter experiência registrado em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/até 45 anos/solteiro)
Eletricista montador(mexer com rede de alta tensão,para-raios /construir as redes etc.../trabalhar em Maracajú)
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS