Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta terça-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

Assistente de controladoria(ser formado em Administração ou Contábeis/ter experiência na função de 1 a 2 anos);

Mecânico de caminhão (ter experiência na área);

Padeiro (ter experiência na área de confeitaria e padfaria),

Técnico em segurança do trabalho(ter o curso e tet experiência em carteira)

Vagas regionais (rural/outras cidades):

Campeiro (ter experiência registrado em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda /solteiro/ter disponibilidade de morar em alojamento/ter tralha completa/ter até 45 anos)

Mecânico de máquinas agrícolas(ter experiência em carteira/ter até 45 anos/solteiro)

Soldador (ter experiência na área/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento/experiência em solda pesada)

Tratorista(ter experiência registrado em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/até 45 anos/solteiro)

Eletricista montador(mexer com rede de alta tensão,para-raios /construir as redes etc.../trabalhar em Maracajú)