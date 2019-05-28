Inmet Alerta para risco de tempestade na região de Aquidauana nesta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de tempestade nesta terça-feira na região de Aquidauana. De acordo com a previsão, o dia será parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas de manhã, à tarde e à noite. A mínima será de 22°C e a máxima de 34°C.

O alerta é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).