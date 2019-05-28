Missa de sétimo dia de Amélia Tamashiro será nesta terça-feira, às 19h, em Aquidauana

Será realizada nesta terça-feira, na Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto, em Aquidauana, a missa de sétimo dia de Amélia Tamashiro. Segundo familiares, às 18h30 haverá o terço das Mães que Oram pelos Filhos, e logo em seguida, às 19 horas, começa a missa.

Conforme noticiado, Amélia faleceu no início da noite de quarta-feira (22) passada. Funcionária da AquidauanaPrev, Amélia estava fazendo um tratamento de saúde em Campo Grande, na companhia do único filho, que reside no Japão, mas veio a Mato Grosso do Sul para se dedicar a mãe.