Missa de sétimo dia de Amélia Tamashiro será nesta terça-feira, às 19h, em Aquidauana

Aquidauana
Será realizada nesta terça-feira, na Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto, em Aquidauana, a missa de sétimo dia de Amélia Tamashiro. Segundo familiares, às 18h30 haverá o terço das Mães que Oram pelos Filhos, e logo em seguida, às 19 horas, começa a missa.
Conforme noticiado, Amélia faleceu no início da noite de quarta-feira (22) passada. Funcionária da AquidauanaPrev, Amélia estava fazendo um tratamento de saúde em Campo Grande, na companhia do único filho, que reside no Japão, mas veio a Mato Grosso do Sul para se dedicar a mãe.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS