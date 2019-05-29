Confira as vagas da Casa do Trabalhador de Aquidauana para hoje

Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta quarta-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.
Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):
*Assistente de controladoria(ser formado em Administração ou Contábeis/ter experiência de 1 a 2 anos na função);
*Garçom(ter experiência/ter CNH AB/ter disponibilidade de horário/não ter filhos pequenos);
*Padeiro(ter experiência em confeitaria e padaria);
*Mecânico de caminhão(ter experiência na área),
*Técnico em segurança do trabalho(ter o curso e ter experiência em carteira).
Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):
*Campeiro(experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento/ter tralha completa/ter até 45 anos);
*Eletricista(trabalhar em Maracajú/eletricista montador/saber mexer com redes de alta tensão,para-raios/construir redes);
*Mecânico de máquinas agrícolas(ter experiência /solteiro/ter até 45 anos),
*Tratorista(ter experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/ter até 45 anos).
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS