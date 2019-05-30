Vice-prefeita acompanha trabalhos nas aldeias indígenas de Aquidauana

A Secretaria de Obras de Aquidauana esta semana está finalizando os serviços de manutenção das estradas nas aldeias da região de Taunay.

Na tarde desta terça-feira, dia 28 de maio, a vice-prefeita Selma, a pedido do prefeito Odilon Ribeiro, esteve visitando in loco e acompanhou de perto todo o trabalho desenvolvido na comunidade indígena.

A vice-prefeita Selma reuniu-se com os caciques e lideranças das aldeias e ouviu elogios e agradecimentos pelo atendimento realizado pela prefeitura à comunidade.

Segundo o cacique Célio Fialho, da aldeia Bananal, o serviço foi excelente e muito importante para a comunidade. “Foi um trabalho excelente, muito bom o trabalho, quero agradecer ao prefeito Odilon, à vice-prefeita e toda a equipe da Obras, que atenderam com respeito e dedicação a comunidade da Aldeia Bananal. Recebam todos um forte abraço e os sinceros agradecimentos da liderança da Aldeia Bananal em nome do cacique Célio”, frisou o cacique.

Representando a Aldeia Ipegue, o cacique Ademir Dodó também manifestou agradecimento aos serviços prestados. “Quero agradecer o companheiro e amigo prefeito Odilon, em nome da minha comunidade da Aldeia Ipegue, dizer que estamos muito agradecidos e felizes com o serviço realizado nas aldeias pela equipe do prefeito”, disse o cacique Dodó.

Segundo o prefeito Odilon Ribeiro, esse serviço vem ao encontro das solicitações dos caciques e lideranças e destacou que em sua gestão, as equipes da prefeitura estão à disposição e na medida do possível estarão atendendo as demandas. "Sempre tivemos o maior carinho e respeito pela comunidade indígena e buscamos atender a todos que nos procuram. Estamos buscando uma Aquidauana cada vez melhor e a união e respeito de todos é muito importante”, destacou o prefeito.

A Secretaria de Obras montou um acampamento com homens e maquinário na Aldeia Lagoinha, no pátio da Igreja Uniedas, com realização de serviços de patrolamento e cascalhamento das ruas, limpeza e manutenção nas aldeias da região do Distrito de Taunay.