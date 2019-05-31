Aquidauana faz campanha contra a exploração sexual infantil

Todos os anos no Brasil o mês de maio é dedicado às campanhas de alerta a sociedade para denunciar e combater a exploração e o abuso sexual infantil. Em Aquidauana, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) realizou uma série de atividades de combate a exploração e ao abuso sexual infantil.

O objetivo das atividades diversas na comunidade, segundo explicou a responsável pelo CREAS, Juliane Ribeiro, é para alertar, conscientizar e orientar a população sobre a importância de procurar os órgãos responsáveis para denúncia, como, por exemplo, o Disque 100, o Conselho Tutelar e CREAS. Dentro do cronograma de atividades alusivas a campanha “18 de maio – Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes da exploração sexual”, promovendo blitz informativa, panfletagem, adesivagem e palestras em escolas.

SERVIÇO - O CREAS de Aquidauana e a unidade pública municipal que oferta de trabalho social especializado as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. O CREAS e a atender famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social e que tenham tido seus direitos violados. O CREAS de Aquidauana fica localizada na Rua dos Ferroviários nº 1231, bairro Alto.