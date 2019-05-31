Aquidauana realiza a 1ª Caminhada Contra o Feminicídio neste sábado

Neste sábado
A participação é gratuita e todos os aquidauanenses estão convidados para lutar contra a violência.
Neste sábado, 1° de junho, será realizada, em Aquidauana, a 1ª Caminhada Contra o Feminicídio. O foco é sensibilizar a população sobre a violência sofrida por mulheres e número de mortes que ocorrem diariamente. O objetivo é evitar o silêncio e fazer com que as pessoas denunciem.
Feminicídio é crime e é considerado o assassinato de uma mulher pela simples condição de ser mulher. Em muitos casos, as motivações são o ódio, o desprezo, o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres.
Mato Grosso do Sul tem a 6ª maior taxa de feminicídio no Brasil. De 2015 a 2016, 80 mulheres foram assassinadas no Estado. De janeiro a maio deste ano, já ocorreram 16 casos de feminicídio.
Mato Grosso do Sul agora tem o Dia e Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. A lei nº 5.202/2019, que instituiu o dia 1º de junho como marco.
A caminhada às 8h, na Praça dos Estudantes, em Aquidauana.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS