Com possibilidade de pancadas de chuva em Aquidauana, máxima pode chegar aos 22°C

O tempo deve virar neste domingo. A previsão é de céu parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva durante o dia. À noite, a previsão, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), é de pancadas de chuva e trovoadas ainda fortes em pontos isolados.

A temperatura mínima para hoje é de 17°C e a máxima pode chegar aos 22°C.

A previsão é que o sol e o tempo seco predominem em todo o Estado no decorrer da próxima semana. Ainda segundo o boletim, mesmo com o predomínio do sol as temperaturas mínimas terão queda de segunda para terça-feira.

Em Mato Grosso do Sul as mínimas podem chegar a 14°C na segunda-feira (3), 12°C na terça-feira (4) e 10°C na quarta-feira (5). Já a máxima não deve passar de 32°C durante a semana.

A umidade relativa do ar também terá queda no decorrer da semana e pode chegar a 25% até a próxima quarta-feira.