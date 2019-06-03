Semana começa com temperaturas mais baixas e tempo nublado em Aquidauana

Aquidauana
A segunda-feira não será de calor em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana começa com temperaturas mais baixas e tempo nublado a parcialmente nublado. A mínima será de 13°C e a máxima de 22°C.
Para a terça-feira, a previsão é de dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Não há previsão de chuva pelo menos até na próxima sexta-feira, e neste período, as temperaturas devem oscilar entre 12°C e 33°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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