Semana começa com temperaturas mais baixas e tempo nublado em Aquidauana

A segunda-feira não será de calor em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana começa com temperaturas mais baixas e tempo nublado a parcialmente nublado. A mínima será de 13°C e a máxima de 22°C.

Para a terça-feira, a previsão é de dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Não há previsão de chuva pelo menos até na próxima sexta-feira, e neste período, as temperaturas devem oscilar entre 12°C e 33°C.