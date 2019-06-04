Missa de 7º dia de Helen Cristina será celebrada hoje em Aquidauana

Mato Grosso do Sul
A professora de Ciências da Escola Cejar tinha de 39 anos e morreu vítima de câncer.
A Missa de Sétimo do Dia da professora Helen Cristina Arguelho Zenteno, que faleceu na última quarta-feira, 29 de maio, em Aquidauana, será celebrada hoje, as 18h30, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
A professora de Ciências da Escola Cejar tinha de 39 anos e morreu vítima de câncer.
Ela fazia parte da Rede Estadual de Ensino há mais de 15 anos. Ela deixa dois filhos.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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