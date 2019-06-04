Missa de 7º dia de Helen Cristina será celebrada hoje em Aquidauana

A Missa de Sétimo do Dia da professora Helen Cristina Arguelho Zenteno, que faleceu na última quarta-feira, 29 de maio, em Aquidauana, será celebrada hoje, as 18h30, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A professora de Ciências da Escola Cejar tinha de 39 anos e morreu vítima de câncer.

Ela fazia parte da Rede Estadual de Ensino há mais de 15 anos. Ela deixa dois filhos.