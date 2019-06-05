Após dar carona para rapaz, homem é agredido com golpe de pá em Aquidauana

Homem de 39 anos foi golpeado com uma pá no rosto na noite de sábado, depois de dar carona para um rapaz de 25 anos na região do bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado somente nesta terça-feira. A vítima disse que, ao deixar o rapaz no local, passou a ser agredida com ferramentas.

Na sequência, levou um golpe de pá que causou ferimento no supercílio esquerdo. O agressor desembarcou e fugiu. A Polícia Militar foi acionada e o encontrou.

Ele estava com um espeto e uma lanterna na mão. Diante dos fatos, os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para esclarecimentos.