Com novo ginásio, Aquidauana pode receber etapa da Copa Morena de Futsal

O vereador Mauro do Atlântico (MDB), presidente da Câmara Municipal de Aquidauana encaminhou expediente ao diretor da Fundação de Esporte do Município de Aquidauana (FEMA), Plínio de Góes, com cópia ao diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE), Marcelo Ferreira Miranda com o objetivo de viabilizar parceria para que Aquidauana venha a ser sede de uma das etapas da Copa Morena de Futsal com jogos no Ginásio Poliesportivo "Desportista José Campelo".



Escreva a legenda aqui

O documento também será encaminhado a TV Morena, ao Governador Reinaldo Azambuja e ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro.

A presente solicitação tem intuito de estreitar e fortalecer as relações existentes entre a capital do Estado de Mato Grosso do Sul e o nosso município, uma vez que temos hoje total suporte e estrutura para sediar um evento de tamanha proporção, como é a Copa Morena de Futsal.

Recentemente se consolidou a entrega da reforma do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana "Desportista José Campelo" em evento que contou com a presença do Governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja, fato este que corrobora com o desenvolvimento do esporte e a formação de cidadãos de bem em nossa comarca. “A reforma do nosso ginásio que estava literalmente abandonado ocorreu em virtude de uma parceria viabilizada pelo prefeito Odilon Ribeiro junto ao Governo do Estado de MS”, enfatizou o vereador Mauro do Atlântico.

No caso de resultado positivo desta reivindicação, estaremos atendendo os anseios da população de Aquidauana que tem verdadeira paixão pelo esporte, além disso temos uma cidade hospitaleira e acolhedora.