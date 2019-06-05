Prefeitura entrega cobertores a famílias de aldeias e distritos de Aquidauana

Dando continuidade às entregas de cobertores pré-inverno, na manhã de ontem, 04, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), visitou as aldeias e distritos. Cerca de 550 famílias das aldeias Córrego Seco, Buritizinho, Limão Verde e do distrito de Cipolândia foram beneficiadas.

"Continuamos as entregas de cobertores para atender quem não mora na cidade, mas precisa tanto quanto desse apoio para enfrentar o inverno, pra se aquecer", completou o secretário Marcos Chaves, da SAS.

Na aldeia Limão Verde, além da entrega dos cobertores, a equipe da Fundação de Cultura, aproveitou a agenda com a comunidade reunida para conferir o início dos trabalhos da oficina de biojoias do projeto "Valorizando a Cultura Indígena", desenvolvido em parceria entre prefeitura e o Governo de MS.

Além da equipe da SAS, acompanharam as entregas o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres e o vereador Moacir Pereira.