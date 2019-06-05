Semana do Meio Ambiente tem atividades em Aquidauana e mais 9 cidades

Até sábado, 8, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza a Semana do Meio Ambiente 2019. A programação inclui palestras, oficinas, minicursos, concursos e apresentações culturais, em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Desde 2011, evento é promovido anualmente pelo IFMS em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Neste ano, a Semana conta com 41 parceiros, maior número registrado até hoje, e tem um público estimado de cerca de 9 mil pessoas.

Com a temática central "Educação Profissional e Sustentabilidade', está prevista a realização de mais de 150 atividades gratuitas, com parte delas aberta ao público externo. Para participar, os interessados devem se inscrever pela página do evento, em que é possível consultar a programação em cada município.

Programação - Em Aquidauana, as atividades previstas até sábado, 8, incluem palestras, rodas de conversa sobre temas como resíduos sólidos e urbanos, saneamento ecológico, assoreamento de lagos, unidades de conservação, além de diversas oficinas sobre compostagem e biodigestores, jardinagem automatizada e artesanato sustentável, entre outros.

A programação local conta ainda com passeio ciclístico, trilhas ecológicas, rapel, ação ambiental de limpeza da MS-450 e gincana solidária.

Na Capital, a temática das oficinas aborda consumo sustentável, povos indígenas e meio ambiente, uso ambiental de drones, bioética, combate a endemias, arte em pallet, além de visita técnica ao Parque Estadual do Prosa, sarau, maratona de negócios com impacto ambiental e exposição de trabalhos. O evento ocorre até quarta-feira, 5.

A programação do evento em Corumbá, que também ocorre até quarta, 5, inclui workshop sobre sustentabilidade, empreendedorismo e agricultura familiar, minicursos de agrotóxico e segurança alimentar, e de aproveitamento de alimentos, e oficinas sobre temáticas variadas, como compostagem e plantio hidropônico, além de passeio ciclístico, apresentação de documentários, exposição fotográfica, coleta ecológica, concursos culturais e mostra de trabalhos sobre o meio ambiente.

Já em Coxim, as atividades abrangem temas como tecnologia e sustentabilidade no mundo da informática, análise microbiológica da água, assoreamento do Rio Taquari, coleta seletiva, além de passeio ciclístico e minicursos na área de Alimentos. O evento segue até sábado, 8.

A programação em Dourados inicia na noite de quarta-feira, 5, com duas palestras de abertura que irão abordar educação e sustentabilidade, e temática indígena. De quinta a sábado, 6 a 8, serão ofertadas diversas oficinas sobre literatura e sustentabilidade, insetos na alimentação humana, separação de resíduos, entre outros temas, além de palestras, minicursos, trilhas, atividades recreativas, trekking e gincana.

Em Jardim, de quarta-feira a sábado, 5 a 8, serão promovidas oficinas de compostagem, de jardim sensorial e fotografia, além de ciclo de palestras, exibição de filmes e exposição de trabalhos.

Até sábado, 8, as atividades em Naviraí vão desde apresentações culturais, cine clube, passeio ciclístico e concurso de fotografia, a palestras sobre os diferentes olhares sobre a sustentabilidade e sobre manejo biológico do solo, oficina sobre produção de hortaliças, minicursos de criação de abelhas e de cultivo de orquídeas, palestras sobre alternativas de desenvolvimento sustentáveis para agricultura, coleta seletiva e resíduos sólidos, entre outras.

As atividades em Nova Andradina começam na quarta-feira, 5, e incluem minicursos sobre o uso de componentes químicos na produção de grãos de forma sustentável, sobre produção de biodiesel, oficinas de sustentabilidade na produção animal, conservação de recursos genéticos, impactos e alternativas de produtos cosméticos, descarte de produtos tecnológicos, além de diversas palestras. O evento é encerrado no sábado, 8.

Em Ponta Porã, as temáticas incluem compostagem em casa, soluções inovadoras para a sustentabilidade, produção de vegetais em água, agricultura orgânica, repelentes naturais de insetos, além de concursos de fotografia e de mini documentário, e exposição de trabalhos. O evento é realizado até quinta-feira, 6.

Até quarta-feira, 5, a programação em Três Lagoas conta com concurso de fotografia, gincana da sustentabilidade, apresentações artísticas, plantio de mudas, oficinas de eficiência energética, matriz energética brasileira, negócios sustentáveis, e roda de conversa sobre educação profissional e sustentabilidade.