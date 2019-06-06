Crianças celebram o Dia Mundial do Meio Ambiente na Lagoa Comprida

Durante toda a manhã de hoje, 05, as crianças do Pelotão Esperança, projeto social desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana e 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, se divertiram e aprenderam muito sobre o meio ambiente numa ação educativa na Lagoa Comprida.

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente (SEPROMA) promoveu a ação educativa ambiental com as crianças do Pelotão Esperança, que aproveitaram para apresentar uma música com mensagem de preservação ambiental.

Durante a visita ao parque, as crianças do pelotão participaram de uma palestra ao ar livre com os biólogos Fernando Ibanez Martins e Grace Ferreira da Silva sobre a fauna e flora do Parque da Lagoa Comprida; fizeram uma caminhada educativa na pista do parque com explicações sobre as árvores mais importantes; e atividade de investigação da natureza.

As crianças do Pelotão Esperança estiveram acompanhadas dos monitores da SAS e do Exército, pais e do Ten. Cel. Alexandre Costa, comandante do 9° BECmb, do secretário da SEPROMA, Roberto Valadares e de sua equipe.

"A alegria e a curiosidade das crianças tornaram a atividade, com certeza, inesquecível para elas. Muito conhecimento sobre o nosso meio ambiente compartilhado com elas. Aproveitamos para agradecer ao comandante Ten. Cel. Alexandre e monitores da SAS pela presença e parceria e a participação da canoagem, da FUNDESPORTE e da FEMA nas atividades da Lagoa Comprida nesse dia comemorativo e de conscientização e reflexão pelo meio ambiente", frisou o secretário Roberto Valadares, da SEPROMA.