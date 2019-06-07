Com novo ginásio, Aquidauana entra na rota de grandes eventos esportivos

A realização dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS) marcam uma nova era do esporte em Aquidauana. Com um ginásio completamente revitalizado, o município entra na rota dos grandes eventos. Nesta sexta-feira, acontecem as finais dos jogos e já há convites para que outras competições ocorram no local.

“Conseguimos depois de um longo período a recuperação do ginásio, e isso fez com que a gente pudesse voltar a sediar jogos. Recebemos 27 delegações que ficaram nos hotéis de Aquidauana e Anastácio, com um nível técnico muito forte, dentro do que foi previsto pela Fundesporte”, disse Plínio de Góes, presidente da Fundação Municipal de Esportes (Fema).

O mais importante, segundo ele, é retorno de grandes eventos. “Fomos procurados pela Fundesporte para que a gente possa sediar etapa dos Jogos Paralímpicos do Estado, estamos em conversa com o prefeito”, disse. Além disso, vereadores já mostraram interesse em trazer etapa da Copa Morena para Aquidauana e, quem sabe, do Campeonato Estadual de Futsal.

Jogos

Anastácio e Aquidauana sediam juntas o torneio na modalidade de voleibol, naipes masculino e feminino, organizado pela Fundação de Desporto e Lazer de MS.

O prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza, a vice-prefeita Selma Suleiman, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, vereadores de Anastácio e Aquidauana e demais autoridades civis e militares marcaram presença no evento de abertura no início da semana, e recepcionaram as 27 delegações, dando boas-vindas aos mais de 500 participantes, entre atletas e comissão técnica.

Com informações de Francis Leone