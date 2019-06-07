Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.
Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):
*Assistente de controladoria(ser formado em Administração ou Contábeis/ter experiência de 1 a 2 anos na função);
*Atendente balconista(ter experiência na área/serviço é para atender,limpar e outros que for solicitado pelo empregador);
*Auxiliar de laboratório geotécnico(ter experiência em carteira de pelo menos seis meses);
*Auxiliar de limpeza(ter experiência comprovada em carteira/desejável saber bater máquina/ser uma pessoa reservada/);
*Copeira(ter experiência comprovada em carteira/ser uma pessoa reservada);
*Designer gráfico(ter experiência na área);
*Frentista(ter experiência em carteira);
*Garçom(ter experiência/saber ler e escrever);
*Gerente de pátio(ter experiência em posto de gasolina)
*Representante comercial(EXPERIÊNCIA EM VENDAS; PERFIL DETERMINADO, COMUNICATIVO E ÓTIMO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL; HABILIDADE EM NEGOCIAÇÃO; POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO OU MOTO); POSSUIR EMPRESA PJ (ME SIMPLES);ESTAR ATIVO NO CORE MS.ATUARÁ NA PROSPECÇÃO E VENDAS DE BEBIDAS QUENTES PARA CONVENIÊNCIAS, BARES, RESTAURANTES E MERCADOS DE 1 A 4 CAIXAS, ENTRE OUTROS. ATRAVÉS DE VISITAS AOS CLIENTES, LIGAÇÕES, EVENTOS E OUTRAS FORMAS DE ATENDIMENTO DISPONÍVEIS);
*Técnico em segurança do trabalho(ter o curso e ter experiência em carteira),
Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):
*Campeiro(experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento/ter tralha completa/ter até 45 anos);
*Eletricista(trabalhar em Maracaju/eletricista montador/saber mexer com redes de alta tensão,para-raios/construir redes);
*Mecânico de máquinas agrícolas(ter experiência /solteiro/ter até 45 anos),
*Tratorista(ter experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/ter até 45 anos).
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS