Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.

Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):

*Assistente de controladoria(ser formado em Administração ou Contábeis/ter experiência de 1 a 2 anos na função);

*Atendente balconista(ter experiência na área/serviço é para atender,limpar e outros que for solicitado pelo empregador);

*Auxiliar de laboratório geotécnico(ter experiência em carteira de pelo menos seis meses);

*Auxiliar de limpeza(ter experiência comprovada em carteira/desejável saber bater máquina/ser uma pessoa reservada/);

*Copeira(ter experiência comprovada em carteira/ser uma pessoa reservada);

*Designer gráfico(ter experiência na área);

*Frentista(ter experiência em carteira);

*Garçom(ter experiência/saber ler e escrever);

*Gerente de pátio(ter experiência em posto de gasolina)

*Representante comercial(EXPERIÊNCIA EM VENDAS; PERFIL DETERMINADO, COMUNICATIVO E ÓTIMO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL; HABILIDADE EM NEGOCIAÇÃO; POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO OU MOTO); POSSUIR EMPRESA PJ (ME SIMPLES);ESTAR ATIVO NO CORE MS.ATUARÁ NA PROSPECÇÃO E VENDAS DE BEBIDAS QUENTES PARA CONVENIÊNCIAS, BARES, RESTAURANTES E MERCADOS DE 1 A 4 CAIXAS, ENTRE OUTROS. ATRAVÉS DE VISITAS AOS CLIENTES, LIGAÇÕES, EVENTOS E OUTRAS FORMAS DE ATENDIMENTO DISPONÍVEIS);



*Técnico em segurança do trabalho(ter o curso e ter experiência em carteira),





Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):



*Campeiro(experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento/ter tralha completa/ter até 45 anos);





*Eletricista(trabalhar em Maracaju/eletricista montador/saber mexer com redes de alta tensão,para-raios/construir redes);



*Mecânico de máquinas agrícolas(ter experiência /solteiro/ter até 45 anos),



*Tratorista(ter experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/ter até 45 anos).



