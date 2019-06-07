Ladrão invade chácara na zona rural de Aquidauana e furta TV e cobertor

Homem de 54 anos teve a chácara furtada nesta quinta-feira, na região da zona rural de Aquidauana. Ele procurou a Delegacia de Polícia Civil do município para registrar boletim de ocorrência.

Conforme informado, ele relatou que é de dono de uma pequena propriedade na colônia Buriti, atrás do frigorífico Buriti, e que, juntamente com sua esposa, descobriu que o local havia sido invadido.

Ele disse que quando chegou, percebeu que a janela da sala estava arrombada, assim como a porta dos fundos. Ao verificar, constatou que uma TV de 42 polegadas e um cobertor tinham sido levados.