Ladrão invade chácara na zona rural de Aquidauana e furta TV e cobertor

Aquidauana
Homem de 54 anos teve a chácara furtada nesta quinta-feira, na região da zona rural de Aquidauana. Ele procurou a Delegacia de Polícia Civil do município para registrar boletim de ocorrência.
Conforme informado, ele relatou que é de dono de uma pequena propriedade na colônia Buriti, atrás do frigorífico Buriti, e que, juntamente com sua esposa, descobriu que o local havia sido invadido.
Ele disse que quando chegou, percebeu que a janela da sala estava arrombada, assim como a porta dos fundos. Ao verificar, constatou que uma TV de 42 polegadas e um cobertor tinham sido levados.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS