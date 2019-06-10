Semana começa com tempo parcialmente nublado e máxima de 30°C em Aquidauana

Aquidauana
Sem previsão de chuva, a semana começa com tempo parcialmente nublado a claro, com névoa seca em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C.
Para amanhã, o dia deve ser de calor, com predomínio de sol, mínima de 21°C e máxima que chega a 35°C. Ainda de acordo com o Inmet, os próximos dias serão de sol entre nuvens e não deve chover pelo menos até na sexta-feira.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS