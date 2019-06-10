Semana começa com tempo parcialmente nublado e máxima de 30°C em Aquidauana

Sem previsão de chuva, a semana começa com tempo parcialmente nublado a claro, com névoa seca em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C.

Para amanhã, o dia deve ser de calor, com predomínio de sol, mínima de 21°C e máxima que chega a 35°C. Ainda de acordo com o Inmet, os próximos dias serão de sol entre nuvens e não deve chover pelo menos até na sexta-feira.