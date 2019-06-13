Fórum sobre Ensino em Tempo Integral de Aquidauana terá palestras e oficinas

O 1º Fórum Regional do Ensino Fundamental em Tempo Integral de Aquidauana, que acontece na próxima segunda-feira (17), terá três palestras introdutórias ao tema por especialistas convidados da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), das Secretarias de Estado e do município de Campo Grande da Educação.

Os temas abordados serão os “Fundamentos Legais da Escola em Tempo Integral”, “O Modelo da Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral do Município de Campo Grande” e “O Modelo da Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral do Estado de Mato Grosso do Sul”.

O Fórum começa às 13h30 e vai até às 17 horas, no Simted de Aquidauana. O encontro deve reunir prefeitos, vereadores, secretários municipais de Educação, diretores e professores, representantes de sindicatos e associações e demais especialistas da área de Educação.

A ideia de realização dos fóruns regionais partiu da audiência pública que analisou “Os Avanços e Desafios da Escola em Tempo Integral”, proposta pelo deputado estadual Felipe Orro, autor da emenda número 62 à Constituição Estadual que prevê a implantação do Ensino em Tempo Integral em toda rede pública da Educação Fundamental.

O método

A metodologia prevê o encontro e formação de trabalhos em grupos para a coleta e levantamento de dados da Educação nos municípios identificando suas expectativas, realidades, e como está contemplada no Plano Municipal de Educação, a implantação das escolas de ensino fundamental em Tempo Integral.

Outra ferramenta de trabalho será a oficina, fundamentada em três eixos: currículo, formação, estrutura/financiamento dos municípios da região. O resultado do fórum será a tabulação dos dados para elaboração da proposta de um modelo de Escola em Tempo Integral comum para todos os municípios. O trabalho final resultará em uma publicação, podendo ser livro ou revista, que sistematizará todos os dados levantados.

"Precisamos chegar a uma Escola de Tempo Integral que proporcione um ambiente com excelência de ensino e aprendizado aos alunos, e não que os enclausure. Essa discussão engloba a capacitação dos educadores, formação continuada dos profissionais, além é claro da adequação da estrutura para que a instituição possa atender os estudantes e professores em tempo integral", ponderou Felipe Orro.

Os Fóruns Regionais serão organizados conforme a divisão que a SED-MS utiliza com as Coordenadorias Regionais de Educação. A Coordenadoria Regional de Aquidauana (CR1) sediará o primeiro encontro e pretende envolver representantes dos municípios de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Corumbá e Ladário.

O projeto conta com as parcerias das Universidades Federal (UFMS) e Estadual (UEMS) de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), prefeituras e secretarias de Educação dos municípios.

Serviço: O Fórum Regional do Ensino Fundamental em Tempo Integral de Aquidauana acontecerá no dia 17 de junho, próxima segunda-feira, a partir das 13h30, no Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), que está localizado na Rua João Dias, 858 - Alto, em Aquidauana. Mais informações no telefone (67) 3389-6302.