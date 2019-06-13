Idoso é hospitalizado após ser atingido por condutor de Polo na Rua dos Ferroviários

Aquidauana
Segundo o motorista, a vítima trafegava em uma bicicleta e não parou no cruzamento
Acidente no cruzamento entre a Rua dos Ferroviários e a Antônio João, em Aquidauana, mobilizou a Polícia Militar e o Resgate do Corpo de Bombeiros no final da noite desta quarta-feira (12). Por volta das 23h10, um idoso de 67 anos trafegava em uma bicicleta e, segundo o motorista, um rapaz de 26 anos, o ciclista não parou na preferencial e cruzou a rua sem se atentar ao fluxo do trânsito.
O motorista do veículo, um Volkswagen Polo, relatou aos policiais que tentou frear, mas não teve tempo de evitar a batida. O idoso foi atingido e socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Carteira Nacional de Habilitação do motorista do Polo estava vencida. Houve também danos materiais.
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