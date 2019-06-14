Prefeito Odilon Ribeiro empossa três novos secretários em Aquidauana

Aquidauana
Foi realizada na manhã desta sexta-feira a cerimônia de posse de três novos secretários da Prefeitura Municipal de Aquidauana. Entre as novidades, está a extinção da Fundação de Cultura, que agora passa a ser Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Conforme as novas mudanças, o prefeito Odilon Ribeiro empossou Humberto Torres, como titular da Secretaria de Cultura e Turismo, Naiara Nogueira como titular da Secretaria Municipal de Produção e Roberto Valadares, como titular da Secretaria de Meio Ambiente.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS