Prefeito Odilon Ribeiro empossa três novos secretários em Aquidauana

Foi realizada na manhã desta sexta-feira a cerimônia de posse de três novos secretários da Prefeitura Municipal de Aquidauana. Entre as novidades, está a extinção da Fundação de Cultura, que agora passa a ser Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Conforme as novas mudanças, o prefeito Odilon Ribeiro empossou Humberto Torres, como titular da Secretaria de Cultura e Turismo, Naiara Nogueira como titular da Secretaria Municipal de Produção e Roberto Valadares, como titular da Secretaria de Meio Ambiente.