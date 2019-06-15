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Bombeiros do Amanhã fazem orientação para prevenir afogamentos

Renan Nucci

Publicado em 15/06/2019 às 10:47

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Nesse ritmo e com muita atenção as instruções, os bombeiros do amanhã tiveram uma orientação para prevenção contra afogamento. Nesta parte, a equipe abordou temas como técnicas de aproximação, entrada no meio líquido e alertaram as crianças de que nunca se deve ir em locais como lagoas, rios, cachoeiras sem a permissão e acompanhada de um adulto.

A instrução aconteceu na prainha, sob os olhares atentos do Sub-Tenente Adeílson Rodrigues e da Cabo Rosemary Pereira, juntamente com os professores pertencentes ao projeto, Gleise Laine e Carlos Eduardo. Após a realização das instruções os alunos puderam dar uma volta de jet ski e também no barco, ambos com total segurança e acompanhados sempre de perto pela equipe que participou das atividades.

Segundo o Sub-Tenente Adeilson, “vivenciar isso fora da sala de aula, em um ambiente real, é com certeza, um aprendizado para a vida toda e que eles levarão adiante e irão orientar outras pessoas, caso necessário”.

O Projeto Bombeiros do Amanhã, é subsidiado pela prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e tem por finalidade orientar, instruir não só finalidades militares, mas também civis e éticas, para que venha ser um cidadão consciente dos direitos e deveres perante a sociedade.

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