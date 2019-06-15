Final de semana será de calor e baixa umidade em Aquidauana, diz Inmet

Aquidauana
O final de semana deve ser de sol e tempo quente em Aquidauana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado, a previsão é de dia claro com névoa seca, mínima de 19°C e máxima de 34°C, com umidade entre 35% e 80%.
No domingo, o dia será de sol entre poucas nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 34°C e umidade baixa, entre 22% e 44%. O tempo deve seguir quente sem previsão de chuva pelo menos até na próxima quarta-feira, com máxima chegando a 34°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS