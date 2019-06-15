Final de semana será de calor e baixa umidade em Aquidauana, diz Inmet

O final de semana deve ser de sol e tempo quente em Aquidauana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado, a previsão é de dia claro com névoa seca, mínima de 19°C e máxima de 34°C, com umidade entre 35% e 80%.

No domingo, o dia será de sol entre poucas nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 34°C e umidade baixa, entre 22% e 44%. O tempo deve seguir quente sem previsão de chuva pelo menos até na próxima quarta-feira, com máxima chegando a 34°C.