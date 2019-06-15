Prefeito Odilon sanciona lei em benefício dos pacientes de fibromialgia

Na tarde de ontem, 14, o prefeito Odilon Ribeiro sancionou dois projetos de leis, de autoria do vereador Anderson Meireles, que beneficiam diretamente os pacientes aquidauanenses diagnosticados com fibromialgia.

O primeiro projeto garante atendimento preferencial através de uma carteirinha e o segundo institui a semana que compreende o dia 12 de maio, como data alusiva ao combate e prevenção a fibromialgia.

Segundo o vereador e autor das duas leis, a sanção das leis são um grande avanço para os pacientes e uma demonstração da sensibilidade do prefeito Odilon Ribeiro em oferecer um atendimento mais digno aos pacientes.

O prefeito Odilon Ribeiro, ladeado por um grupo de pacientes e pela secretária municipal de Saúde, Ana Lucia Guimarães (Tuca), frisou a importância de projetos de lei de iniciativa do Legislativo que corroboram com a humanização dos serviços de saúde no município.

A DOENÇA - Fibromialgia é uma síndrome comum, na qual a pessoa sente dores por todo o corpo durante longos períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e em outros tecidos moles. Junto com a dor, a fibromialgia também causa fadiga, distúrbios do sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade.