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Aquidauana tem 22 vagas para portador de diploma e transferências

Flávio Marques Verão

Publicado em 17/06/2019 às 16:42

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta segunda-feira, 330 vagas em cursos superiores para portadores de diploma e interessados em transferências interna e externa com ingresso no segundo semestre. Para Aquidauana são 22 vagas. 

O edital com a oferta de vagas e as regras do processo seletivo está disponível na Central de Seleção do IFMS.

As vagas são para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

Do total, 134 vagas são para portadores de diploma, 122 para transferências externas e 74 para transferências internas.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter diploma de nível superior (portador de diploma), estar cursando graduação em outra instituição de ensino (transferência externa) ou ser estudante do IFMS que queira se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento (transferência interna).

Inscrições – São gratuitas e devem ser feitas na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde a vaga é ofertada entre 24 e 26 de junho. Os endereços e horários de atendimento constam no edital de abertura do processo seletivo.

Os portadores de diploma e interessados em transferência externa deverão apresentar:

requerimento de inscrição (em duas vias);
cópias e originais do RG e CPF;
cópia e original do diploma de ensino superior (portador de diploma);
comprovante de matrícula recente (transferência externa);
histórico acadêmico/escolar (com cargas horárias das disciplinas e notas) e ementa das disciplinas.
Para transferência interna é necessário apresentar originais e cópias do RG, CPF, histórico escolar e uma carta pessoal informando os motivos da transferência.

Seleção – A documentação será analisada por comissões formadas por três servidores do IFMS. A classificação será feita com base no histórico escolar e nas ementas.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 2 de julho, e o final no dia 5. As matrículas deverão ser feitas nos dias 9 e 10 de julho.

Candidatos não convocados na primeira chamada irão compor uma lista de espera que poderá ser utilizada para o preenchimento das possíveis vagas remanescentes.

Vagas para portadores de diploma e transferências: 

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