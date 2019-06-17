Em aula de campo, estudantes de Turismo analisaram os distritos de Camisão e Piraputanga

Para verificar na prática os estudos realizados em sala de aula, estudantes da UFMS seguem aproveitando as características singulares que a região de Aquidauana (MS) oferece. Dessa vez, alunos de Turismo do Câmpus de Aquidauana (CPAQ) foram até os distritos de Camisão e Piraputanga e analisaram pontos estratégicos dos locais.

A aula prática foi desenvolvida com o objetivo de (i) analisar as características geográficas da região de Camisão e Piraputanga, (ii) analisar o processo de produção do espaço geográfico, incluindo o papel da atividade turística e (iii) realizar a identificação, através do uso de GPS, dos dados geográficos dos locais estratégicos visitados, para posterior realização de mapeamento do turismo na área.

Durante as atividades, os alunos observaram os tipos de atividades econômicas, aspectos sociais e de infraestrutura, áreas de preservação permanente, Unidades de Conservação, impactos ambientais e as paisagens turísticas da região.

Os estudantes também analisaram o processo histórico da produção do espaço de Camisão e Piraputanga e de ocupação no entorno da Estrada Parque, além de terem verificado os aspectos positivos e negativos da ocorrência de atividade turística na área e a cartografia do turismo na Estrada Parque Piraputanga. A atividade avaliativa da aula foi proposta também de forma interdisciplinar.

A aula de campo foi realizada no dia 06 de junho e contou com a participação de alunos do 5º semestre do Curso de Turismo. A ação foi interdisciplinar e envolveu as disciplinas de Geografia do Turismo e Cartografia, sob a responsabilidade e acompanhamento dos professores Lucy Ribeiro Ayach e Jaime Ferreira da Silva.

Segundo os professores, os objetivos foram atingidos e a atividade proporcionou a troca de experiências, conhecimento e vivências, aspectos muito importantes para a formação do turismólogo. A atividade foi finalizada com uma confraternização da turma.

Camisão e Piraputanga são distritos que fazem parte do município de Aquidauana (MS), distantes, respectivamente, 20 km e 31 km da área urbana da cidade.