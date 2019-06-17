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Em espaço moderno, Sicredi traz novo conceito de agência a Aquidauana

Flávio Marques Verão

Publicado em 17/06/2019 às 16:01

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Com design moderno, sofisticado, conforto e privacidade, a nova agência Sicredi de Aquidauana tem como objetivo proporcionar melhor atendimento com seus associados e fortalecer o compromisso com o cooperativismo e desenvolvimento econômico regional. Inaugurado no sábado, a nova agência está localizada na rua Teodoro Rondon, 790.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, diz que o modelo de gestão do Sicredi é um exemplo a ser seguido pelas demais instituições financeiras e por todos os empreendedores da região. “A cooperativa financeira como é o Sicredi é um exemplo para o Brasil, é um exemplo para toda a região, para os bancos inclusive, como um modo moderno de gerir. Aquidauana merece uma estrutura dessa, nossa cidade só tem a agradecer a esse investimento”.

Celso Regis, vice-presidente da Central Sicredi Brasil Central, parabenizou a cooperativa por esse novo investimento, que segue na contramão do mercado onde “enquanto outras instituições fecham suas lojas, o Sicredi se mantém acreditando no potencial de suas comunidades. Tenho certeza que aqui em Aquidauana teremos ainda melhores negócios acontecendo a partir deste momento”. O novo endereço da agência foi desativado. 

Desde esta segunda-feira (17) o atendimento aos associados passou a ser realizado na nova agência. Além da proposta da identidade visual e do mobiliário, o novo espaço do Sicredi inspira as pessoas todos os dias, permitindo que elas vivam a essência da marca Sicredi e do cooperativismo.

A Sicredi Pantanal MS atua em seis cidades de Mato Grosso do Sul, possuindo seis agências e mais de 100 colaboradores. Em breve, a cooperativa irá inaugurar seu sétimo ponto de atendimento, que ficará na cidade de Nioaque. A inauguração está prevista para o mês de Agosto.
 

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