Acessibilidade

27 De Outubro De 2026 • 11:54

Buscar

Últimas notícias
X

TEMPO

Domingo de calor intenso antecede mudança no tempo em Aquidauana

Aquidauana terá um domingo de muito calor, tempo seco e temperaturas acima dos 35°C. Queda acentuada nas máximas está prevista para o início de setembro.

Rhobson 2

Publicado em 30/08/2026 às 11:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana deve enfrentar um domingo (30) marcado pelo calor intenso e pelo tempo seco. A previsão meteorológica aponta temperaturas elevadas durante a tarde, com a máxima podendo chegar aos 35°C ou 36°C, enquanto a mínima deve ficar em torno dos 24°C.

O céu amanheceu com nuvens mas logo veio o predomínio do sol, com possibilidade de aumento de nebulosidade em alguns períodos, mas sem previsão de chuva significativa para o município. O período mais quente do dia deve ocorrer no início da tarde, quando os termômetros ultrapassam a marca dos 35°C. Com o tempo seco e a forte incidência de radiação solar, a recomendação é redobrar os cuidados com hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.

Mudança no tempo chega em setembro
O calor deve persistir ainda na segunda-feira (31), quando as temperaturas podem subir ainda mais. Uma das previsões consultadas aponta máxima de 38°C para o último dia de agosto.

A mudança mais expressiva está prevista para terça-feira, 1º de setembro. A chegada de uma nova massa de ar deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas, com a máxima podendo ficar cerca de 10 graus abaixo dos valores registrados no início da semana. A previsão consultada aponta máxima de 33°C e mínima de 22°C para a terça-feira.

Outros modelos indicam uma mudança ainda mais intensa, com possibilidade de chuva e temperaturas próximas dos 27°C na terça-feira.

A tendência, portanto, é de uma virada no padrão do tempo entre o fim de agosto e os primeiros dias de setembro: depois de uma sequência de calor forte e ar seco, Aquidauana poderá registrar temperaturas significativamente mais baixas e condições mais instáveis.

Enquanto a mudança não chega, o domingo será de sol, calor e tempo seco, mantendo a cidade sob o domínio das altas temperaturas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Economia

Rota Bioceânica amplia oportunidades para Aquidauana e região

Política

Veja como mudou votação presidencial em Aquidauana desde 2010

OPORTUNIDADES

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Campeonato Brasileiro

Jovens karatecas de Aquidauana disputam final nacional em novembro

Publicidade

Meteorologia

Terça-feira será de sol entre muitas nuvens e clima ameno em Aquidauana

ÚLTIMAS

Bonito confirma Samba Pop no Réveillon 2027

Turismo

Bonito confirma Samba Pop no Réveillon 2027

Grupo se apresenta em 30 de dezembro; festa terá programação musical em duas noites
Posse de Lula será em 05 de janeiro de 2027; entenda a mudança

POLÍTICA

Posse de Lula será em 05 de janeiro de 2027; entenda a mudança

Governadores assumirão os cargos no dia seguinte; alteração foi definida por emenda constitucional aprovada em 2021

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo