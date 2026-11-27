METEOROLOGIA
Calor volta a aumentar no município e região; há possibilidade de chuvas rápidas, segundo o Climatempo
Após dias de muita nebulosidade, sol volta a aparecer com mais frequência em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana amanheceu com sol e poucas nuvens nesta sexta-feira (27), cenário que deve predominar ao longo do dia. Apesar do tempo aberto nas primeiras horas, há possibilidade de pancadas rápidas de chuva e trovoadas, inclusive durante a noite, conforme previsão do Climatempo.
A temperatura varia entre 24°C e 32°C, com sensação térmica que pode chegar a 38°C. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 95%.
A previsão indica 11,8 milímetros de chuva, com 90% de probabilidade. Os ventos sopram de leste-sudeste, a quatro quilômetros por hora, em média, com rajadas de até 15 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 04h53 e se põe às 18h07, no horário local de MS. A lua está na fase cheia.
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