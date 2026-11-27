OPORTUNIDADES DE EMPREGO
Oportunidades contemplam os setores de alimentação, manutenção automotiva, produção industrial e atividades rurais; atendimento acontece das 7h às 13h.
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho tem novos motivos para procurar a Casa do Trabalhador de Aquidauana. O órgão disponibiliza, nesta sexta-feira (27), um total de 12 vagas de emprego, distribuídas entre oportunidades locais, em Aquidauana e Anastácio, e regionais.
As vagas contemplam diferentes áreas profissionais, com destaque para o setor de produção, que concentra cinco oportunidades, além dos segmentos de alimentação, manutenção automotiva e atividades rurais.
A divulgação representa uma oportunidade tanto para quem busca recolocação profissional quanto para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho.
01 vaga — Açougueiro
01 vaga — Alinhador veicular
01 vaga — Auxiliar de cozinha
01 vaga — Cozinheiro de restaurante
02 vagas — Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares
05 vagas — Alimentador de linha de produção
01 vaga — Trabalhador rural
Não foram informadas vagas específicas para pessoas com deficiência na relação divulgada.
Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador de Aquidauana para realizar a atualização cadastral e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos estabelecidos pelos empregadores.
Por telefone, a unidade informa apenas se a vaga de interesse permanece disponível. A análise do perfil e os procedimentos de encaminhamento são realizados presencialmente.
A Casa do Trabalhador ressalta que as oportunidades são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme a solicitação das empresas contratantes.
Por isso, a recomendação é que os interessados procurem a unidade o quanto antes.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, Aquidauana (MS).
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Telefone: (67) 3241-5652.
Com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, o Grupo O Pantaneiro de Comunicação divulga as oportunidades de emprego, aproximando trabalhadores das empresas que buscam profissionais.
Compartilhe esta notícia com familiares, amigos e pessoas que estão procurando emprego. Uma simples informação pode representar o início de uma nova trajetória profissional e transformar a realidade de uma família.
Fonte: Casa do Trabalhador de Aquidauana.
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