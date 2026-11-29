Morraria de Piraputanga / Você Repórter

O domingo, 29 de novembro, será de temperaturas elevadas em Aquidauana e Anastácio, na região do Pantanal sul-mato-grossense. De acordo com a previsão do Climatempo, o dia será marcado pelo calor intenso, com possibilidade de pancadas de chuva, mas com baixo volume de precipitação.

Mesmo com a possibilidade de chuva ao longo do dia, o tempo deve permanecer predominantemente quente, mantendo a sensação de abafamento característica desta época do ano. A sensação térmica poderá chegar aos 40°C, aumentando o desconforto, principalmente nos períodos de maior incidência solar.

A previsão indica que eventuais pancadas de chuva não devem representar um alívio significativo para as altas temperaturas, já que os volumes previstos são baixos. Com isso, o calor continuará sendo o destaque do domingo nos dois municípios.

Diante das condições climáticas, a recomendação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças, idosos e animais de estimação.

O cenário reforça a característica do clima da região nesta época do ano, quando as temperaturas elevadas e a umidade favorecem a formação de pancadas de chuva isoladas.