8º Encontro de Relíquias de Aquidauana promove campanha de doações para gaúchos

O 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana, um evento tradicional que celebra a paixão por carros antigos, este ano traz um componente especial de solidariedade. Durante o evento, que começou no dia 30 de maio, e vai até 2 de junho, será realizada uma campanha de doações para as famílias do Rio Grande do Sul, atingidas por recentes calamidades.

O ponto de coleta está localizado na Avenida Pantaneta, onde acontece a maior exposição de carros antigos de Mato Grosso do Sul. Os organizadores convidam todos os visitantes e moradores da região a participarem dessa iniciativa solidária, contribuindo com itens essenciais para ajudar quem precisa.

Itens Necessários para Doação:

- Água (fardos)

- Alimentos não perecíveis

- Materiais de limpeza

- Itens de higiene pessoal

- Leite em pó (lata ou pacote)

- Fraldas descartáveis

- Ração para cães e gatos

A campanha de doações é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A intenção é unir esforços para levar auxílio às famílias gaúchas que enfrentam dificuldades.

Para mais informações sobre a campanha de doações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1484, que direciona ao setor de Assistência Social.

Apoio e Solidariedade



O evento deste ano não só promove cultura, turismo e lazer, mas também reforça o espírito de solidariedade da população de Aquidauana e região. A organização dos Amigos Reliqueiros de Aquidauana, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR) e outros apoiadores, está empenhada em fazer desta edição do Encontro de Relíquias um momento de união e apoio aos necessitados.

Programação Diversificada

Além da campanha de doações, o 8º Encontro de Relíquias promete muita diversão com uma programação diversificada, incluindo shows, parque de diversões, praça de alimentação, e muito mais. O evento contará com a animação de bandas locais e um show nacional da Banda Charlie Brown Jr., garantindo entretenimento para todas as idades.

A edição deste ano do Encontro de Relíquias de Aquidauana vai além da celebração dos carros antigos, destacando-se como um importante movimento de solidariedade e ajuda humanitária. Não perca a oportunidade de contribuir para essa causa nobre enquanto desfruta de um dos eventos mais aguardados da região.