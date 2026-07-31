Aquidauana divulga programação oficial do aniversário de 134 anos

Vista aérea de Aquidauana, com destaque para Igreja Matriz Imaculada Conceição, onde Missa em Ação de Graças abre a programação oficial / Divulgação

Aquidauana já está pronta para celebrar seus 134 anos de emancipação político-administrativa. A programação oficial das comemorações foi divulgada pela prefeitura, nesta quinta-feira (30), e reúne inaugurações de obras, entrega de investimentos, atividades esportivas, culturais, religiosas e ações voltadas à população. O objetivo é transformar o mês de agosto em um período de celebração da história e do desenvolvimento do município.

As atividades têm início neste domingo (02), com a Missa em Ação de Graças pelos 134 anos de Aquidauana, às 19h30, na Igreja Matriz Imaculada Conceição. Ao longo do mês, moradores e visitantes poderão acompanhar um calendário diversificado, elaborado para valorizar a identidade do povo aquidauanense e apresentar os investimentos realizados pela administração municipal em diferentes áreas.

Entre os destaques estão a entrega de novos veículos para a Assistência Social, de um micro-ônibus e uniformes para a Saúde, além da inauguração do Laboratório Municipal Fernando Luiz Alves Ribeiro (Tico Ribeiro), do CMA (Centro Municipal de Atendimento) Emília Alves Nogueira, da nova sede do Simprecam (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aquidauana), da quadra esportiva da Escola Municipal Antônio Trindade e da cozinha da Associação de Moradores da Aldeia Buritizinho.

A programação também prevê visitas técnicas às principais obras em andamento, incluindo a Clínica da Mulher, a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) São Francisco, a ampliação de unidades educacionais, o loteamento Jardim Pantanal, a pavimentação da BR-419 e o recapeamento da MS-450, além de outras intervenções em infraestrutura urbana. Outro evento confirmado é o mutirão Meu Bairro Acontece, que será realizado na vila São Pedro com atendimentos de saúde, serviços de cidadania, atividades de lazer, música ao vivo e festival de prêmios.

As comemorações também incluem a abertura da exposição "Aquidauana: Caminhos de uma História", o 15º Jopoin (Jogos dos Povos Indígenas), encontro do Agosto Dourado, o Seminário Regional em comemoração aos 20 anos da Lei Maria da Penha, o Pantanal Extremo, a Trilha da Fé, a 3ª Marcha para Jesus com show nacional de David Quinlan, o Passeio Ciclístico Pedalando Contra o Câncer, além da Corrida e Caminhada Inclusiva da Pestalozzi. Também fazem parte da agenda a premiação do Concurso Artístico e Literário e a apresentação do Plano Diretor de Aquidauana para o decênio 2027/2037.

Outro momento aguardado é a realização da 57ª Expoaqui, que contará com rodeio e grandes atrações musicais. Estão confirmados os shows de Eduardo Costa, Trio Parada Dura, Cléber & Cauan e Fred & Fabrício, reforçando o evento como um dos principais atrativos do aniversário da cidade.

O ponto alto das comemorações será o tradicional desfile cívico-escolar-militar, marcado para o dia 15 de agosto, às 07h30, na Rua Sete de Setembro, reunindo instituições civis, escolas e corporações militares em homenagem ao aniversário do município.

Para o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), a programação representa uma oportunidade de celebrar a história do município e apresentar os avanços conquistados pela cidade.

"Os 134 anos de Aquidauana representam a força da nossa história e, ao mesmo tempo, o compromisso que temos com o futuro da nossa cidade. Preparamos uma programação que une tradição, cultura, esporte, fé e lazer, mas, principalmente, que apresenta à população importantes entregas e inaugurações que melhoram a qualidade de vida das pessoas".

Segundo o prefeito, cada investimento simboliza o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município e o bem-estar da população.

A programação completa dos 134 anos de Aquidauana está disponível nos canais oficiais da Prefeitura e no portal do município.