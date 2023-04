Aquidauanense empreende em São Paulo com luminárias 'Trem das Cores' e marca Pirilampa

Raísa Anderson oferece peças únicas com muito colorido e personalidade / Arquivo Pessoal

Aquidauanense e apaixonada pelo Mato Grosso do Sul, Raísa Anderson, de 32 anos, lançou a coleção de luminárias Pirilampa “Trem das Cores” em São Paulo, nesta quarta-feira, dia 12 de abril.

Criadora da marca Pirilampa, Raísa disse ao O Pantaneiro que tem orgulho da cidade onde nasceu e sempre faz questão de dizer aos amigos e conhecidos que é sul-mato-grossense raiz.

A trajetória dela iniciou na cidade pantaneira e Raísa explica que apesar de ter saído da cidade ainda criança, para estudar em Campo Grande, sempre retorna ao município onde tem família e melhores amigas de infância.

A artista foi acadêmica de direito na Unesp em São Paulo e estudava para concursos públicos. Foi nessa época que a arte começou a mudar os rumos de sua vida, já que a Raísa Anderson sempre foi ligada a arte, design de interiores, cultura brasileira e MPB.

Raísa conta que a ideia de empreender no ramo da arte nasceu durante a reforma de sua casa, pois não encontrou nada que remetesse ao colorido e que parecesse com sua personalidade.

“Sempre gostei muito de arte e era isso que eu fazia em todo o meu tempo livre. Eu ia em feiras de arte, visitava antiquários, consumia muito conteúdo de interiores. Quando fui reformar a minha casa, mergulhei de cabeça nisso. Ao chegar ao final, quando passei a ver as luminárias, eu pensei que teria um mar de possibilidades, mas não foi bem assim. Eu chegava nas lojas e as luminárias, modelos e formatos eram sempre muito parecidos com cores muito sóbrias, bem diferente da proposta da minha casa, que é cheia de vasos da cultura terena e kadiwéu, por exemplo. Eu tenho uma casa super colorida e as poucas luminárias coloridas que encontrei eram extremamente caras.”

Mudança de carreira e Pirilampa

Após um tempo, Raísa Anderson, diz que resolveu mudar de carreira e fazer o que ama de verdade.

“Eu vi que isso é o que ocupa minha cabeça e o direito já tinha perdido muito espaço. Então, resolvi fazer o que eu gostava e tinha motivação para fazer. E junto com o meu sócio, que é também meu namorado a gente começou a idealizar a pirilampa ano passado e a primeira coleção chama-se ‘Trem das cores’, porque são peças em madeira, coloridas e geométricas.”

Trem das cores

A Pirilampa é uma marca de iluminação brasileira que se inspira no povo e no país para criar objetos que iluminam. Raísa Anderson diz que para dar o nome a essa coleção pensou nos trilhos do trem de Aquidauana, pois sua avó mora próximo e também pensou na música Trem das Cores de Caetano Veloso.

“Chama-se Trem das Cores porque são peças geométricas empilháveis e eu lembrei da música do Caetano Veloso, dando esse nome para a primeira coleção. E também pensei muito no trem de Aquidauana, onde minha avó mora do lado. Muita gente, assim como eu, já morou ao lado de trilhos de ferro. Essa foi a minha inspiração.”

Para a artista, uma das formas de o ser humano se expressar é através de cor. E dentro de casa, as possibilidades de objetos e formas coloridas que ajudam na decoração e no comportamento são infinitas.

Ela estudou as cores, pensou em uma casa colorida, objetos, formas. Depois de muito trabalho em biscuit, ela começou a empilhar as formas com cores e barbantes. Nisso, a artista adorou brincar com a volumetria.

As peças não têm um formato único, e isso faz com que sejam personalizadas com 100% do processo artesanal autoral.

A artista diz que já trabalha numa nova coleção toda em cerâmica. As peças podem ser adquiridas no site pirilam.pa. onde as coleções novas também serão expostas.

Clique aqui e veja mais sobre esse super trabalho de Raísa Anderson. O Instagram também tem várias novidades e mais dessa trajetória.