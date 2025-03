Corpo de Bombeiros / Divulgação, Ilustrativa

Um homem de 42 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana após engasgar com um pedaço de carne durante um churrasco em família, na noite de sábado (29). A vítima, que perdeu a consciência durante o trajeto até o quartel, foi atendida pela guarnição e encaminhada ao Pronto Socorro já consciente e orientada.



De acordo com os acompanhantes da vítima, o homem se engasgou enquanto comia e, apesar das tentativas de desobstrução das vias aéreas, não conseguiu recuperar a respiração. Eles então colocaram o homem no veículo e se deslocaram até o quartel dos Bombeiros. Durante o transporte, a vítima chegou a perder a consciência.



No quartel, os bombeiros iniciaram as manobras de desobstrução, utilizando compressões abdominais e tapotagens. Após algumas tentativas, a obstrução foi removida e o homem voltou a respirar normalmente. A vítima foi transportada até o Pronto Socorro, onde recebeu os cuidados necessários.

