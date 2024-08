Clayton & Romário e Manutti agitam ExpoAqui nesta sexta

A ExpoAqui 2024, a Exposição Agropecuária de Aquidauana, que teve início no dia 14 de agosto, promete um final de semana repleto de diversão e música de qualidade. Nesta sexta-feira (16), o palco da ExpoAqui será animado pelas apresentações de Clayton & Romário e Manutti, garantindo uma noite vibrante para os visitantes.



Clayton & Romário, conhecidos por suas energéticas performances e sucessos no cenário sertanejo, e Manutti, com seu repertório envolvente, prometem proporcionar uma experiência musical inesquecível. Os shows estão programados para começar à noite, oferecendo ao público uma oportunidade única de curtir boa música e se divertir.



A ExpoAqui 2024, que se estende até o dia 18 de agosto, contará com um grande encerramento no sábado, 17 de agosto, com o show do icônico grupo Raça Negra. O grupo, famoso por seus hits no gênero pagode, fechará o evento com uma apresentação imperdível.



No domingo, a festa continua com a apresentação da renomada dupla Brenno Reis & Marco Viola, que trará um repertório cheio de sucessos para encerrar a ExpoAqui com chave de ouro.



Com uma programação rica e gratuita, a ExpoAqui 2024 se destaca como um evento marcante para Aquidauana e seus visitantes, celebrando a cultura local e proporcionando entretenimento para todos. Não perca a oportunidade de participar deste evento imperdível e vivenciar momentos inesquecíveis.