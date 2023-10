Eleição para eleger conselheiros tutelares acontece no domingo em Aquidauana

Disputam 21 candidatos / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Acontece no próximo domingo 1º de outubro, das 8h às 17h, as eleições para escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de Aquidauana. São 15 locais de votação na área urbana, distritos e aldeias.

Podem votar todo eleitor maior de 16 anos, que esteja em dia com a Justiça Eleitoral até 03/07/2023. Segundo a prefeitura, são 21 candidatos para escolha.

Veja quem são os candidatos ao final da página.

Confira os locais: