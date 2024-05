Friozinho surpreende e força aquidauanense a tirar casaco do armário

Ronald Régis/ O Pantaneiro

Desde a noite de ontem (13), a temperatura caiu em Aquidauana forçando os moradores a tirarem os casacos do guarda roupa. O repentino frio pegou realmente a todos de surpresa, já que o município chegou a figurar como um dos mais quentes do Brasil durante as ondas de calor registradas.



Nesta terça-feira (14), o dia amanheceu com os termômetros marcando 15ºC. A máxima não deve ser mais que 25ºC.



E não adianta guardar os casacos já que, na quarta-feira (15) o dia também começa com a mesma friaca e termômetros marcando novamente 15ºC. Porém, durante o dia o sol dá as caras e o calor reaparece com temperaturas a 31ºC.



Vale lembrar que, não há previsão de chuva.







Estado



Para esta terça-feira (14), a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica mudanças no tempo com o avanço de uma frente fria em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, a passagem deste sistema favorece a quebra do bloqueio atmosférico e aumento de nebulosidade e, com menor probabilidade, podem ocorrer pancadas de chuvas principalmente nas regiões sul, sudoeste, oeste e sudeste.



Ainda, de acordo com o órgão, o ar frio avança para as outras regiões do Estado entre terça e quarta-feira (15). “O grande destaque é que essa frente fria deverá favorecer a queda nas temperaturas, com valores que podem atingir entre 13-15°C, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado”, afirma o Cemtec.