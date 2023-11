Ônibus bate em caminhão na BR-262 e deixa quatro vítimas

Acidente mobilizou autoridades / Reprodução

Um ônibus e um caminhão bateram na BR-262, trecho próximo ao Distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti e deixou quatro pessoas feridas na madrugada desta terça-feira, 28.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, era por volta das 3h15 quando os Bombeiros de Aquidauana foram acionados para atender o acidente de trânsito. No local foi constatado uma colisão traseira entre o ônibus e o caminhão, sendo que as pessoas que estavam no ônibus foram retiradas através da saída de emergência aberta pelos militares.

Foram atendidas e transportadas quatro vítimas. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e foi resgatado com fratura no punho.

As passageiras atendidas tem 60, 62 e 65 anos. A mulher de 60 anos teve fratura no tornozelo; a de 62 apresentava ferimentos pelo corpo como corte contuso na boca, e a vítima de 65 anos apresentava estresse e dor abdominal na altura do cinto de segurança. Todas foram encaminhadas ao Pronto Socorro, de Aquidauana. Os demais passageiros não apresentavam ferimentos.